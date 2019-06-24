Ozornwafor sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, genç Nijeryalı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Babel, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'la el sıkışan sarı-kırmızılı takım, bu isimleri henüz resmi olarak açıklamadı.

100 BİN DOLARA TRANSFER BİTTİ

Kadroya katılan bir diğer isim olan Ozornwafor ise, sağlık kontrolünden geçerek Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferi oldu.

Galatasaray'ın 2 ay önce anlaşmaya vardığı Nijeryalı isim için kulübü Enyimba Aba'ya 100 bin dolar ödendiği öğrenildi.

Fatih Terim'in 20 yaşındaki Ozornwafor'u kampa götüreceği, performansa bağlı olarak ya kadroda tutacağı ya da bir Anadolu kulübüne kiralayacağı aktarıldı.



