Özsoy, Slimani hakkında açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında evinde karşılaştığı Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, “Güzel bir gece. Taraftarlarımızla güzel bir geceyi kapatıyoruz. Yoğun bir transfer sezonundan sonra güzel tempolu bir şey oldu. Kötü günler muhteşem seyircimizle birlikte gurur olacak bir tablo yapıldı. Kötü günlerde de bize destek çıktılar. Bu transfer döneminde yapmak istediklerimizi yaptığımız için çok mutluyuz. İstediğimiz oyuncuları, bizi isteyen oyuncuları istediğimiz şartlarda transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Fenerbahçe camiası bunlarla birlikte çok daha mutlu günler geçirir. Bugün sevindirici bir şey de camiamızın bu oyunculara sahip çıkması. Onların da özellikle Tolgay’ın birinci dakikada Fenerbahçemizin formasını giyme heyecanı bir kenara hemen adapte olması da mutluluk verdi. Diğer oyuncular da buna adapte olacak. Bunun en güzel örneğini Sadık ile yaşadık. Bugün talihsiz bir durum oldu. İnşallah oradan iyi haber gelecek. Galibiyetler devam edecek diye düşünüyoruz” diye konuştu.

"SLİMANİ GİTMEK İSTEDİ"

Islam Slimani için devre arası transfer döneminde İspanya’nın Real Betis takımı ile sıcak saatler yaşadıklarını söyleyen Semih Özsoy, “Slimani gitmek istiyordu. Bize gelen tekliflerde bizim çıkarlarımıza uygun olsa olabilirdi. Bununla birlikte bir kuralımız daha vardı; oyuncu aldığımız takdirindeydi. Aldığımıza, verdiğimize baktığımızda Fenerbahçe’nin menfaati neyse öyle hareket edildi. Kesin olarak gitmedi, alınmadı, bırakıldı diyemeyiz. Karşılıklı istişare ile alınmış karardır. Slimani gitseydi forvet alınacaktı. Fenerbahçe’de almış olmak için hiçbir transfer yapılmaz. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin menfaati buydu, biz de bunu yaptık” diyerek sözlerini tamamladı.