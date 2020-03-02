P. Cisse: Müslüman bir ülkede yaşadığım için mutluyum

Alanyaspor'un Senegalli yıldızı Papiss Cisse, özel hayatı ve futbol kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Alanyaspor formasıyla attığı gollerle parmak ısırtan 34 yaşındaki golcü, kendisini 20 yaşında gibi hissettiğini söylüyor...

"BİZ İNANAN VE İNSANLARA YARDIM ETMEYİ SEVEN İNSANLARIZ"

Sülalesi profesyonel asker olan Senegalli, her zaman 'hazır ol'da yaşadığını, ailesinin verdiği eğitim sayesinde doğru yoldan hiç sapmadığını ve bunun karşılığını aldığını anlatıyor.

İngiltere'den Çin'e gidişini, "Senegal'deki fakir insanlara yardım için yatırım yapmak istedim" sözleriyle Tam Saha dergisinden Rasim Artagan'a açıklayan usta golcü, "Biz inanan ve insanlara yardım etmeyi seven insanlarız. Sanırım bu tarz ameller bizi sportif anlamda da başarıya ulaştırıyor." diyor ve penaltı atmaya da devam edeceğini belirtiyor.

"DAHA ÖNCE SİVASSPOR'DAN TEKLİF ALMIŞTIM"

Alanyaspor'a transferi ve Türkiye'yle ilgili sorulan soruya ise Cisse;

"Çin'den döndükten sonra İngiltere'ye gittim. Orada bir takımla idmanlar yapmaya devam ettim. Oradaki hoca da sözleşme imzalamamı ve takımda kalmamı istedi. Transferimin bitmesine 15 gün kala biz sürekli Bursaspor ile dirsek temasındaydık. Ama Bursaspor olmadı. Son ana kadar konuştuk. Transferin bitmesine üç gün kala Alanyaspor teklifte bulundu. İngiltere'deydim. Menajerimle otururken ben birden, 'Tamam ya Alanya'ya gidelim o zaman' dedim. Çok çabuk oldu. Onlar bile şaşırdı. 'Emin misin?' dediler. Böyle bir karar verdik. Hızlı bir karardı. Transferin bitmesine iki gün vardı. Geldik bir anda. Şehri gördüm, başkanla tanıştım, kulübü gezdim. Sözleşme imzalama kararı aldım. Türkiye'yi daha önce duymuş, Türk kulüplerinden transfer teklifi de almıştım. Bir tanesi Sivasspor'du. Newcastle'da oynarken beni istemişlerdi. Fakat o zamanlar orada oynuyordum. Kariyerimi farklı bir ülkede geçirmek istemediğim için ilgimi çekmemişti.

"DİNİ İSLAM OLAN BİR ÜLKEDE YAŞAMAK BENİ MUTLU EDİYOR"

Türkiye'ye gelmeden önce elbette araştırma yaptım. Sonuçta dini İslam olan bir ülkeye geldim. Her şeyden önce bu beni mutlu ediyor. Burada iyi hissetmemi sağlıyor. Sokakta yürürken etrafınızda aynı dine mensup kişilerin olması, günde beş defa ezan sesini duymak beni gerçekten sakinleştiriyor ve mutlu bir insan yapıyor. Hayatınızı idame ettirirken aynı zamanda o mutluluğa da sahip olmak, vicdani mutluluğa da sahip olmak farklı bir durum. Avrupa'da uzun yıllar yaşayan bir insan olarak söylüyorum bunları. Burada gerçekten çok mutluyum. Türkiye çok güzel bir ülke... Yaşadığımız şehir çok düzgün. Kulübümüz çok düzgün. Bir futbolcu daha ne isteyebilir ki?"