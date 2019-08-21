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Palmeiraslı Gustavo Scarpa'dan muhteşem gol

Gustavo Scarpa, Gremio ile Palmeiras'ın karşı karşıya geldiği Libertadores Kupası çeyrek final mücadelesinde attığı muhteşem frikik golüyle maça damgasını vurmayı başardı.

Palmeiraslı Gustavo Scarpa'dan muhteşem gol
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Libertadores Kupası çeyrek finalinde Gremio ile Palmeiras'ın karşı karşıya geldiği maçta muhteşem bir gole imza atıldı. 

Mücadelenin 31. dakikasında Palmeiras'a verilen faulde topun başına geçen Gustavo Scarpa jeneriklik bir gol attı. Deneyimli oyuncunun vurdğu top direkt çatala gitti.

PALMEİRAS, SCARPA'NIN GOLÜYLE KAZANDI 

Palmeiras, Scarpa'nın attığı golle deplasmanda maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etti. 

Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da forma giydiği maçın 77. dakikasında kırmızı kart görerek, takımı Palmeiras'ı 10 kişi bıraktı.

Scarpa'dan muhteşem gol - İZLE

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