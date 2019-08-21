Palmeiraslı Gustavo Scarpa'dan muhteşem gol

Libertadores Kupası çeyrek finalinde Gremio ile Palmeiras'ın karşı karşıya geldiği maçta muhteşem bir gole imza atıldı.
Mücadelenin 31. dakikasında Palmeiras'a verilen faulde topun başına geçen Gustavo Scarpa jeneriklik bir gol attı. Deneyimli oyuncunun vurdğu top direkt çatala gitti.
PALMEİRAS, SCARPA'NIN GOLÜYLE KAZANDI
Palmeiras, Scarpa'nın attığı golle deplasmanda maçı 1-0 kazanarak avantaj elde etti.
Öte yandan Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo da forma giydiği maçın 77. dakikasında kırmızı kart görerek, takımı Palmeiras'ı 10 kişi bıraktı.