Pamela Anderson, Adil Rami'yi terk etti

Şimdilerde Marsilya forması giyen Fas asıllı Fransız futbolcu Adil Rami, uzun bir süredir Pamela Anderson'la olan birlikteliğiyle biliniyordu.

Çift hakkında çarpıcı bir iddia geldi. ABD'de yayın yapan ünlü magazin sitesi TMZ, Adil Rami ile Pamela Anderson'un ayrıldığını, nedeninin ise Rami'nin Pamela'ya evlilik teklif etmesinin olduğunu duyurdu.

RET CEVABI VERDİ

İddiaya göre Adil Rami, 51 yaşındaki dünyaca ünlü modele evlilik teklif etti. Ancak bu teklifi reddeden Pamela Anderson, ret yanıtıyla kalmadı ve ünlü futbolcuyu terk etti. Adil Rami için Fransa'ya yerleşen Anderson, Fransız futbolcunun evinden ayrıldı.