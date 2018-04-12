Panathinaikos Euroleague'den çekildi

Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonunda mücadele etmeyeceğini ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu.
"THE EUROLEAGUE MAFİA"
Hakkında Euroleague tarafından açılmış birçok soruşturma bulunan Giannakopoulos, Instagram hesabından ''The Euroleague Mafia'' görselini paylaşırken, bir de ''FIBA'' görseli paylaşıp ''Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor'' mesajı yayınladı. Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonu yerine FIBA'nın organizasyonunda mücadele etmesi bekleniyor.