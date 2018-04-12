Ensonhaber.com'a dön

Panathinaikos Euroleague'den çekildi

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'den çekildiklerini açıkladı.

Yorum Yap

Dimitris Giannakopoulos, Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonunda mücadele etmeyeceğini ve Euroleague'den çekildiklerini duyurdu.

"THE EUROLEAGUE MAFİA"

Hakkında Euroleague tarafından açılmış birçok soruşturma bulunan Giannakopoulos, Instagram hesabından ''The Euroleague Mafia'' görselini paylaşırken, bir de ''FIBA'' görseli paylaşıp ''Panathinaikos, ait olduğu yere dönüyor'' mesajı yayınladı. Panathinaikos'un artık Euroleague organizasyonu yerine FIBA'nın organizasyonunda mücadele etmesi bekleniyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM