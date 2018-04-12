Panathinaikos Euroleague'den çekildi

1 Guardiola'nın 680 milyon euroluk transfer listesi 521 milyon euro harcamasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olan Pep Guardiola, yeni sezon için Manchester City yönetiminden transfer bütçesi olarak 680 milyon euro istedi.

2 7 mağlubiyet alan hiçbir takım şampiyon olamadı Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana 7 mağlubiyet alan hiçbir takım mutlu sona ulaşamadı.

3 FIFA'ya göre bu sezonun en iyi teknik direktörleri FIFA, 2017-2018 sezonunda elde edilen başarılara göre en iyi teknik direktörler listesini açıkladı. Şenol Güneş 60'ıncı, Fatih Terim ise 301'inci sırada yer aldı.

4 Hasan Şaş'tan Ayhan Akman'a: Hesap vereceksiniz Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, Ayhan Akman'ın açıklamalarına Instagram hesabından cevap verdi.

5 Buffon ve Chiellini'nin hakem isyanı Juventus'un tecrübeli defans oyuncusu Chiellini'nin, Real Madridli Varane'a "Penaltı için hakeme ne kadar ödediniz?" dediği görüldü.

6 Volkan Şen: Beşiktaş'a bedelsiz gelirim Şenol Güneş'le bir görüşme gerçekleştiren Konyasporlu futbolcu Volkan Şen, sezon sonunda siyah-beyazlı takıma gelmek istediğini söyledi.

7 Di Francesco'dan Cengiz'e: Sana güveniyorum Roma'nın hocası Di Francesco, Cengiz'e, "Turkish Airlines hazır ol. İkinci yarıda oyunda olacaksın" dedi. Milli futbolcumuz oyuna girdi, yaptığı asistle takımının tur atlamasını katkı yaptı.

8 G.Saray-Başakşehir maçını yönetecek hakem Şampiyonluk yolunda en kritik maçlardan biri olan Galatasaray-Başakşehir maçını Halil Umut Meler yönetecek.

9 Maçı unutan Çankırıspor şampiyonluğu kaptırdı Yenilse bile şampiyon olacağı maçı unutan Çankırıspor, karşılaşmaya çıkmadığı için 3 puanı silindi ve şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor'a kaptırdı.