Panathinaikos-Olympiakos derbisi yarıda kaldı

1 Fatih Terim'den şampiyonluk sözleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Bursaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Sezon sonuna kadar kazanırsak, nereye geleceğimizi herkes çok iyi biliyor."dedi

2 Süper Lig'de zirvedeki son durum Süper Lig'in 26. haftasında lider Başakşehir, Kayseri deplasmanında 2 puan bıraktı. Takipçisi Galatasaray bu fırsatı iyi değerlendirdi ve Bursaspor'u 3-2 mağlup edip puan farkını 6'ya indirdi.

3 Ryan Donk'un sözleşmesi 1 yıl daha uzadı Galatasaray'ın Bursaspor ile karşılaştığı maça ilk 11'de başlayan Ryan Donk, sözleşmesinde bulunan maddeye göre bu sezon 21. kez maça çıktı ve sözleşmesi 1 yıl uzadı.

4 Başakşehir, Kayseri'de 2 puan bıraktı Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. 90 dakika boyunda adeta tek kale futbol oynayan Başakşehir, 1 puanı son dakikada gelen penaltı golüyle kurtardı.

5 Galatasaray'dan muhteşem geri dönüş Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Başakşehir'le puan farkını 6'ya düşürdü.

6 Tolga Ciğerci maça çıkmadan sezonu bitirecek Sezon başında Galatasray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sürekli sakatlıklarla uğraşan Tolga Ciğerci, bu sezonu maça çıkmadan tamamlayacak.

7 Yeni Zelandalı futbolcu Kosta şehitler için secde yaptı Yeni Zelandalı futbolcu Kosta, attığı golden sonra secde yaparak, terör saldırısında hayatını kaybeden müslümanları andı.

8 Ali Koç: Berke'yi Atletico Madrid istedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atletico Madrid'in Altınordu'dan aldıkları genç kaleci Berke'yi transfer etmek istediğini söyledi.

9 G.Saray ile F.Bahçe Douglas'ın peşinde Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan Douglas'ın peşine düştü.