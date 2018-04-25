Panathinaikos'a 3 yıl men cezası

Finansal Fair Play kuralları kapsamında kulübün vadesi geçmiş borçlar şartını ihlal ettiği belirtilerek, Panathinaikos'a men cezası verildi.

3 YILLIK CEZA VERİLDİ

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Panathinaikos, 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanması durumunda UEFA organizasyonunda yer alamayacak." ifadesi kullanıldı.

Panathinaikos'a, finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği için ayrıca 200 bin avro para cezası verildiği, daha önce 100 bin avroluk ilk kısmın ödendiği, askıya alınan diğer 100 bin avro cezayı da Yunan kulübünün UEFA'ya ödeyeceği belirtildi.