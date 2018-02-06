Panathinaikos'tan Euroleague'den çekilme tehdidi

Giannakopoulos, hakkını aramak için Euroleague Disiplin Kuruluna karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve kulübün organizasyondaki geleceğine taraftarın karar vereceğini belirtti.

ANKETLE KARAR VERECEK

Taraftara yönelik bir anket düzenleneceğini söyleyen Panathinaikos başkanı, bunun sonucunda ya Euroleague yerine başka bir Avrupa kupasına katılacaklarını ya da kulüp başkanlığını bırakacağını açıkladı.

Giannakapoulos taraftarı ikilemde bırakmamak için öncelikle Euroleague’e itiraz hakkını kullanacağını belirtti. Euroelague’de a lisansı olan 11 takımdan biri olan Panathinaikos’un 6 şampiyonluğu bulunuyor