Pandev: Elif'i Inter istiyor

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Elif Elmas, Avrupa'da birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Elif için sarı-lacivertli takımın maçlarını takip eden takımlardan biri de Inter.

PANDEV: ELİF'İ BANA SORDULAR

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Goran Pandev, Makedonya Milli Takımı'nda arkadaşı olan Elif Elmas hakkında konuştu.

İtalya'da Genoa forması giyen Pandev, eski takımı Inter'in kendisine Elif Elmas'ı sorduğunu belirtti.

Pandev, "Inter yöneticisi Marotta bana Elif Elmas'ı sordu. İki tarafla temasa geçtim ve görüşmelerine aracı oldum. Elif'i Inter formasıyla görmek isterim" diye konuştu.

Deneyimli Makedon futbolcu şöyle konuştu: "Inter, Elif için iyi bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Elif için en iyi sistem. Ama Elif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek onlara kalmış"