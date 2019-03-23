Panucci: Türkiye hiçbir şey yapmadı

EURO 2020 Elemeleri'nde ilk maçta A Milli Takım'a 2-0 mağlup olan Arnavutluk'ta teknik direktör Christian Panucci isyanı vardı.

"İLK YARI HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

İlk yarıda Türkiye'nin iyi oynamadığını vurgulayan Panucci, "İlk yarıda Türkiye hiçbir şey yapmadı, sıfır. Biz golü bulamadık. 2. yarıda da iyi değildik, Türkiye golü attı, bir şey yapamadık. Bizim de fırsatlarımız vardı." dedi.

"İKİNCİ YARI GERİDE KALDIK"

İkinci devrede fiziksel olarak geride kaldıklarını dile getiren Panucci, "İkinci yarıda da biz iyi oynamadık. Fiziksel olarak rakipten geride kaldık. Türkiye'ye golü atamayınca, maçı da kazanamadık. Şimdi Andorra maçında ne yapacağımızı göreceğiz" şeklinde konuştu.

"RAKİP 3 ŞUT ÇEKTİ"

"Bu maçta biz 11 şut çektik ve rakip 3 şut çekti ancak yenildik. Bunu şanssızlıkla değerlendiremeyiz. Bu durumdan nasıl kurtulacağımızı bulmalıyız."