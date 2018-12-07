Paolo Dybala: Gol sevincimde meydan okuyorum

Juventus'un golcü yıldızı Paolo Dybala, gol hareketinden, forma numarasına kadar önemli itiraflarda bulundu.

Arjantinli yıldız konuşmasının başlangıcında Juventus saflarına katıldığından dolayı çok şanslı olduğunu ve gol attıktan sonra yaptığı el hareketinin bir "mesaj" olduğunu dile getirdi.

BU BİR DÜELLO MESAJI

Bu hareketin gladyatörleri anımasatan bir maske olduğunu ifade eden yıldız futbolcu, "Bu maske hareketi benin için bir kutlama değil, düello mesajı. Gladyatörlerin dövüşmek için giydiği bir maske. Milan'a karşı kaybettiğimiz kupa finali sonrası aklıma gelmişti." dedi.

Konuşmasının devamında Juventus'a katıldığı günden bu yana yaşadığı değişime değinen Dybala, "Juventus'a üç yıl önce katıldım. O zamanlar 21 yaşındaydım ve Juventus'ta çok önemli bir geçmişi olan 21 numarayı seçtim. Sonra, kulübüm 10 numarayı almamı istedi. Bu kolay bir karar değildi çünkü bir yüktü ve eleştiriler çoğalacaktı, bunun zor olacağını biliyordum." dedi.

10 numarayı kendisinin kabul ettiğini ve Juventus'ta olduğu için çok şanslı olduğunu ifade eden Paolo Dybala, "Yine de, biraz düşündükten sonra bu meydan okumayı kabul ettim. Harika bir kulüpte olduğum için çok şanslıyım. Futbolun dışındaki hayatım sıradan. Geleceğime göre kendimi iyi eğitiyorum ve düzenli besleniyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.