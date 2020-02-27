Papiss Cisse, tarihe geçmek için sahada

Alanyaspor'a geldiği günden bu yana Süper Lig'de 32 gol atan Papiss Cisse, 33 golü bulunan Brezilyalı Vagner Love'u yakalayıp bu alanda zirveye yerleşmek istiyor.

Cisse 47 maçta 32 gol attı

2018-19 sezonu başında Süper Lig'e gelen Senegalli golcü Cisse, geride kalan dönemde 47 lig maçına çıkarken 32 kez fileleri havalandırdı. Papiss Cisse, bu dönemde arkadaşlarına 1 gol pası verirken 1 kez de kırmızı kart gördü. Cisse, bu dönemde 5 kez de penaltı kaçırdı.

Alanyaspor'un Süper Lig'de en golcüsü Vagner Love

Aytemiz Alanyaspor'un kısa Süper Lig tarihinde en çok gol atan oyuncusu, bir başka ünlü oyuncu Vagner Love. Brezilya golcü 2016-17 sezonunda 23 golle gol kralı olduktan sonra 2017-18 sezonunda ilk yarıda 10 gol atmış daha sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Vagner Love, 42 lig maçında 33 gol atıp kulüp tarihine geçmişti.