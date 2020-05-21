Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı

Fatih Terim, ligin başlamasıyla ilgili ilk kez konuştu

Zaman zaman Fenerbahçe'de aldığı kilolarla dikkat çeken Ozan Tufan'ın, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada da kilo aldığı görüldü.

Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kalmasını isteyen 7 takımın; Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

1 Süper Lig'de küme düşmenin kalkmasını isteyen takımlar Bu sezon Süper Lig'de küme düşmenin kalmasını isteyen 7 takımın; Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatya, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor olduğu öğrenildi.

2 Galatasaray, maske için sponsor buldu Süper Lig'in devam etmesiyle maçlarda kulübedeki futbolcu ve teknik adamların takması zorunlu olan maskelere reklam arayaşında olan 3 büyüklerden, hedefe ulaşan ilk takım Galatasaray oldu.

3 Galatasaray’da da koronavirüs testleri negatif Galatasaray'da koronavirüs testinden geçen herkes negatif çıktı.

4 Fenerbahçeli taraftarlardan Caner-Gökhan pankartı Fenerbahçeli bir grup taraftar, stadın önüne astıkları pankartla Caner Erkin ile Gökhan Gönül'ün alınmasına karşı olduklarını gösterdi.

5 Fenerbahçe, Mert Çetin'i istiyor Roma forması giyen Mert Çetin'e Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'nin de talip olduğu öğrenildi.

6 MHK, hakemleri karantinaya alacak MHK, Süper Lig'in başlamasından 14 gün önce tüm hakem kadrosunu İstanbul'da bulunan Futbol Federasyonu Riva tesislerinde karantinaya almaya karar verdi.

7 La Liga'nın korona önlemi: Video Temas Sistemi Futbola 12 Haziran'da başlamayı planlayan İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüsten korunmak için ilginç bir yöntem geliştirdi. Bir futbolcu koronaya yakalanırsa, o ismin oynadığı maç incelenecek.

8 Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

9 Bursaspor’da koronavirüs testleri negatif Bursaspor Kulübü, koronavirüs testlerinin hepsinin negatif çıktığını açıkladı.