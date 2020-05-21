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Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı

Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşadı. Ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

| Haber Merkezi
Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı
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Süper Lig'in 12 Haziran'da devam edeceğinin açıklanması üzerine futbol kulüpleri de takımlarını koronavirüs testinden geçirmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Alanyaspor'un futbolcu, teknik heyet ve personeline yaptırdığı test sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

CİSSE'NİN ZOR ANLARI

Sağlık ekibi tarafından kendisine yapılan koronavirüs testi sırasında zor anlar yaşayan Senegalli futbolcu Papiss Cisse'nin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

34 yaşındaki Cisse'nin zor anları izleyenleri ise güldürdü.

Papiss Cisse'nin koronavirüs testiyle imtihanı - İZLE

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