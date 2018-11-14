1 Ali Koç'tan Galatasaray cevabı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir panelde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Başkan Koç "Hatası çok olan konuşur ve çok konuşan da çok hata yapar." dedi.

2 Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi Beşktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde kendisine yöneltilen "Paralar nerede" sorusuna cevap verdi.

3 Albayrak: Gomis para için gitti Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Gomis'in Kayserispor maçına parasını alamadığı için gitmediğini ifade etti.

4 F.Bahçe-G.Saray kavgasına Süheyl Batum da katıldı Süheyl Batum, sarı-lacivertli takımın geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğunu sonradan ise Atatürkçü düşünceyle hareket ettiğini söyledi. Fenerbahçe Kulübü ise Batum'a sert bir yanıt verdi.

5 Fatih Terim'in TFF'ye verdiği savunma PFDK'nın 10 maç ceza verdiği Fatih Terim'in TFF'ye gönderdiği savunmasında Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ı örnek gösterdiği ifade edildi.

6 Mustafa Cengiz'den TFF'ye ve F.Bahçe'ye sert sözler Olaylı derbi sonrası verilen ağır cezalar hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz'in konuşması elektrik kesintisi nedeniyle sık sık yarıda kaldı.

7 Mehmet Demirkol: Terim'e verilen ceza ağır Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in hakeme herhangi bir fiziki müdahale yapmadığını ve verilen 10 maçlık cezanın mantıksız olduğunu söyledi.

8 İsmail Kartal: Galatasaray'ın son 10 maçı incelenmeli İsmail Kartal, 2014-2015 sezonunun incelenmesi gerektiğini söyledi. 57 yaşındaki teknik adam, "Ama adalet bir gün tecelli edecek" dedi.

9 İslam Slimani: Fenerbahçe'de çok baskı var Kaçırdığı gollerin ardından strese girdiği söyleyen İslam Slimani, "Fenerbahçe'deki baskı hiçbir yerde yok" dedi.