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Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi

Beşktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde kendisine yöneltilen "Paralar nerede" sorusuna cevap verdi.

Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sporun Geleceği Aydınlık mı?" panelinde katıldı.

Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yapan Fikret Orman, panel sunucusunun kendisine yönelttiği soru sonrasında bozuldu.

Paralar nerede sorusuna Fikret Orman'ın tepkisi - VİDEO

TARAFTARLAR PARALAR NEREDE DİYOR

Panel sunucusu kendisine "Stadyumda taraftarlar ''Paralar nerede?'' diye soruyor, belki burada anlatırsınız?" dedi. Sorunun ardından izleyiciler alkışlarken, Fikret Orman, bu soruya "Cumartesi günü divan kurulu toplantısı var. Bunları orada konuşuruz." diyerek cevap verdi.

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