Paralimpik sporcu ötenazi ile yaşamına son verdi

Belçika'ya tekerlekli sandalye sprint dalında 2012 Londra Paralimlik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıran Marieke Vervoort, kas hastalığının dayanılmaz hale gelmesinden dolayı yasal olan ötenazi hakkını kullandı.

YAŞAMINA SON VERMEK İSTEDİĞİNİ DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI

Vücudunun kendini yenileme özelliğini kaybetmesi nedeniyle sürekli ağrı çeken nöbetler geçiren Vervoort'un, bacakları felç olmuştu.

Üç yıl önce 2016 Rio Olimpiyatları sonrası kendini öldürmeyi düşündüğünü söyleyerek dünyayı şoke eden Marieke, Brezilya'da iki madalya kazanmıştı.

Marieke Vervoort, ülkesi Belçika'da yasal olan ötanazi kanunundan yararlanarak, 2008'de bir doktorun yaşamına son vermesini kabul eden belgeyi imzalamıştı.

Vervoort, durumuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, uyuyamadığını dile getirirken görme yetisini yavaş yavaş kaybettiğini, nöbetlerinin acısını gidermek için kullandığı ilaçların daha az etkili olduğunu söylemişti.

Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda Associated Press'e verdiği röportajda bazı geceler sadece 10 dakika uyuyabildiğini vurgulayan Belçikalı sporcu, sporun kendisini hayatta tuttuğunu kaydetmişti.