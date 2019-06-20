1 Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk ITF tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda Türk sporcu tekler ve çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı

2 Galatasaray-Chicharito görüşmesinin ayrıntıları Galatasaray'ın Meksikalı golcü Chicharito'nun menajerleriyle yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

3 Altınordu'dan Trabzon'a transfer tepkisi Altınordu, Trabzonspor'un Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı transfer etmesine tepki gösterdi. İzmir ekibi, transferlerin izinsiz yapıldığını açıkladı.

4 Başakşehir, Vedat'la Skrtel'i istiyor Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vedat Muriç'e Başakşehir de talip oldu. Turuncu-lacivertli ekip Skrtel için de harekete geçti.

5 Fenerbahçe, Meksika'dan savunmacı alıyor Fenerbahçe, bonservisi Meksika'nın Tigres kulübünde bulunan Fransız stoper Timothee Kolodziejczak'ı transfer ediyor.

6 Galatasaray'dan Brezilyalı sağ beke teklif Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Guga için Atletico Minero'ya Mariano ve 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

7 Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı Fenerbahçe Kulübü, taraftarların tepkisine neden olan kombine fiyatlarında titizlikle çalıştıklarını, devir hakkı sınırını da kaldırdıklarını duyurdu.

8 Fenerbahçe seride durumu eşitledi Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 85-69 mağlup etti ve seride durumu 3-3 yaptı. 7. maç 21 Haziran'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

9 Selçuk İnan futbolu Galatasaray'da bırakmak istiyor Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Selçuk İnan, futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istiyor. 34 yaşındaki futbolcu boş mukavele imzalamaya hazır olduğunu belirtti.