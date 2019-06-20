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Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk

ITF tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda Türk sporcu tekler ve çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı

| AA
Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk
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Paralimpik tenisçi Büşra Ün, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası’nda tekler ve çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

HEM TEKLERDE HEM ÇİFTLERDE ŞAMPİYON

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, Gauteng kentindeki şampiyonada Büşra, teklerde Güney Afrikalı rakibi Nokwanda Hlongwane'yi, çiftlerde de Güney Afrikalı partneri Mabel Mankgele'yle ev sahibi ülkeden Gilifile-Hlongwane ikilisini yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Paralimpik tenisçi Büşra Ün'den çifte şampiyonluk - VİDEO

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