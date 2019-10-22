Parasızlık nedeniyle G.Saray-Real U19 maçı yayınlanmadı

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Real Madrid ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Dev maç öncesi ise iki ekibin U19 takımları karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan Galatasaray - Real Madrid U19 hiç bir platformdan yayınlanmadı.
10 yıl öncesinde bile Galatasaray PAF maçlarını canlı veren GSTV'nin bütçe yetersizliği nedeniyle maçı yayınlamadığı belirtiliyor.
Bu sezon daha önce oynanan Galatasaray - PSG U19 maçıda benzer gerekçeler nedeniyle yayınlanmamıştı.
Durumun duyulmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar maçı izleyemediği için sosyal medyadan tepki gösterdiler.
Öte yandan mücadele konuk ekip Real Madrid'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Gol 89. dakikada Pablo Ramon'dan geldi.