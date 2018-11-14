Parayı unutan hakeme 21 gün ceza

İngiltere Kadınlar Ligi'nde Manchester City ile Reading takımları karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi yaşanan bir olay hakem McNamara'ya 21 gün cezaya mâl oldu.

YAZI TURA YERİN, KAĞIT-TAŞ-MAKAS

David McNamara, başlama vuruşunu yapacak takımı belirlemek için kaptanları yanına çağırdığı esnada bozuk parasını unuttuğunu fark etti. Bunun üzerine ise değişik bir çözüm yolu buldu.

McNamara, iki kaptana kağıt-taş-makas oyununu oynattı ve başlama vuruşu yapacak takımı belirledi.

İngiltere Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, David McNamara’ya ‘Oyunun önemli bir parçasını atlamak’ suçundan 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezanın 26 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı da belirtildi.