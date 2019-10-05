Parker: EuroLeague, Avrupa'nın NBA'i gibi

Emekli Fransız oyuncu, bu yıl EuroLeague'e katılan bir ekip olan Asvel Villeurbanne'nin sahibi ve bu sene hayatında yeni bir aşamaya giriyor.

Parker'ın hedefi, Asvel ile Euroleague'de harika bir yıl geçirme mücadelesi vermek.

Parker, L'Equipe ile kulübünün en yüksek Avrupa turnuvasına katılması hakkında konuştu:

"Baştan beri, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olmak istediğimizi söyledik. Şu anda, CEO Gaetan Muller ile beş yıl önce duyurduğumuz her şey yapıldı. Beklediğimizden daha hızlı oldu ve bu sadece başlangıç. Bir nesil olarak tarih yazacağız ve sadece birkaç şampiyonluk kazanmayacağız."





"AVRUPA'NIN NBA'İ GİBİ"



Parker, EuroLeague ile ilgili düşüncelerini şöyle açıkladı:

"EuroLeague bana neyi temsil ediyor? Avrupa basketbolunu her zaman sevmişimdir ve harika bir rekabet var. Biraz Avrupalı NBA gibi. Kulübe geldiğimde şu andaki değerini gözlemledim ve büyümemizi durduracak herhangi bir neden olduğunu sanmıyorum."

