Parma Serie A'ya döndü

İtalyan futbolunun mihenk taşlarından Parma, iflas sonrası yeniden toparlandı. 3 sezondur her yıl bir üst lige çıkan Parma, bu sezon da Serie A'ya yükselmeyi başardı.





TESİSLERİNDE SICAK SU AKMIYORDU

Taffarel, Tomas Brolin, Gianfranco Zola, Gianluigi Buffon, Fernando Couto, Dino Baggio, Filippo Inzaghi, Hristo Stoichkov, Enrico Chiesa, Hernan Crespo, Veron gibi dünya yıldızlarını futbola armağan eden Parma, ait olduğu klasmana döndü.

2015 yılında borç batağında olan Parma'nın tesislerinde oyuncular idman sonrası soğuk suyla duş alıyordu.

Kulübü kurtarmak için oyuncular bağış toplamaya başlamış olsa bile yeterli olmamıştı.





YENİDEN DOĞUŞ

İflas ettiği için 4. lige düşürülen bir zamanların efsanesi Parma, 2015-16 Serie D şampiyonluğu, 2016-17 Serie C ikinciliği ve bu sezon da 2017-18 Serie B ikincisi olarak yeniden birinci lige çıktı.

Ligdeki son hafta maçında Spezia'ya konuk olan Parma, rakibini Fabio Ceravolo ve Amato Ciciretti'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sezonu Empoli'nin ardından 72 puanla ikinci sırada tamamlayan Parma, doğrudan Serie A'ya yükselme başarısı gösterdi.