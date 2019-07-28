Parmalı futbolcuyu durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı

Trabzonspor ile Parma hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Mücadele 2-2 sona ererken, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon izleyenleri güldürdü.
TARAFTAR BİRDEN SAHAYA GİRDİ
Maçın 89. dakikasında, mücadele 2-2 devam ederken, Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda İtalyan ekibi kontra atağa kalktı. O esnada kenardan sahaya giren bir bordo-mavili taraftar Parmalı futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.
Rakibi durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı - VİDEO
Trabzonspor taraftarı Parmalı oyuncuya yetişemedi ancak bordo-mavili savunma oyuncusu araya girerek topu uzaklaştırdı.
Bu ilginç pozisyon futbolseverleri güldürürken, Trabzonspor yedek kulübübesi sahaya giren taraftara tepki gösterdi.