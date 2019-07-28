Ensonhaber.com'a dön

Parmalı futbolcuyu durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı

Trabzonspor'un Parma ile oynadığı hazırlık maçında, bir Trabzonspor taraftarı İtalyan ekibinin atağında rakip futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.

| Haber Merkezi
Parmalı futbolcuyu durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı
Yorum Yap

Trabzonspor ile Parma hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 

Mücadele 2-2 sona ererken, karşılaşmada yaşanan bir pozisyon izleyenleri güldürdü. 

TARAFTAR BİRDEN SAHAYA GİRDİ

Maçın 89. dakikasında, mücadele 2-2 devam ederken, Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda İtalyan ekibi kontra atağa kalktı. O esnada kenardan sahaya giren bir bordo-mavili taraftar Parmalı futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.

Rakibi durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı - VİDEO

Trabzonspor taraftarı Parmalı oyuncuya yetişemedi ancak bordo-mavili savunma oyuncusu araya girerek topu uzaklaştırdı.

Bu ilginç pozisyon futbolseverleri güldürürken, Trabzonspor yedek kulübübesi sahaya giren taraftara tepki gösterdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM