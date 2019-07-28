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Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

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1 Parmalı futbolcuyu durdurmaya çalışan Trabzon taraftarı Trabzonspor'un Parma ile oynadığı hazırlık maçında, bir Trabzonspor taraftarı İtalyan ekibinin atağında rakip futbolcuyu durdurmak için peşinden koştu.

2 Orhan Ak'a saldırı girişimi Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı karşılaşmanın ardından taraftarlar bir anda sahayı bastı.

3 Cengiz'den nefis gol Roma, hazırlık maçında Rieti'yi 7-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

4 Merih'in menajeri: Kulüp kiralamayı düşünmüyor Milan'a kiralanacağı söylenen Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulunan menajer Cenk Melik Yazıcı, genç stoperin siyah-beyazlılarda kalacağını açıkladı.

5 Trabzonspor Sturridge'ten haber bekliyor Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşan İngiliz forvet Sturridge, ilk defa yurt dışına çıkacağı için bordo-mavili kulüpten düşünmek için süre istedi.

6 Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında Fatih Terim'e gönderme yaptı. Koç, "Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim. Sistemin nasıl kokuştuğunu anlatacağım" dedi.

7 Ersun Yanal'ın transfer istediği 3 bölge Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

8 Falcao'ya bir talip daha çıktı Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

9 İsmail Çipe'nin bileti kesildi Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.