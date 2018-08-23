Ensonhaber.com'a dön

Partizan-Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Partizan ile karşı karşıya gelecek.

Partizan-Beşiktaş maçının 11'leri
Yorum Yap

Partizan-Beşiktaş - CANLI SKOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

MAÇ TRT 1'DE

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Jeramain Lens ve Ryan Babel’in yanı sıra, kart cezalısı Alvaro Negredo mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. 

Partizan-Beşiktaş maçı bu akşam 21.30'da TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Partizan: Stojkovic, Miletic, Valiente, Markovic, Miletic, Zdjelar, Kosovic, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo

Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Caner Erkin, Quaresma, Tolgay Arslan Larin

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/webroot/o/kralspor/html/kral/moduller/most-list.php on line 12
OYUNMOYUN.COM