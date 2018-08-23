Partizan-Beşiktaş maçının 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.
MAÇ TRT 1'DE
Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Jeramain Lens ve Ryan Babel’in yanı sıra, kart cezalısı Alvaro Negredo mücadelede forma giyemeyecek.
Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Partizan-Beşiktaş maçı bu akşam 21.30'da TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Partizan: Stojkovic, Miletic, Valiente, Markovic, Miletic, Zdjelar, Kosovic, Zakaric, Pantic, Jankovic, Ricardo
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Caner Erkin, Quaresma, Tolgay Arslan Larin