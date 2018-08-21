Partizan-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Talisca yine Çin'de harika bir gol attı

1 Zübeyde Süpürgeci altın madalya kazandı Milli atletimiz Zübeyde Süpürgeci, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

2 Galatasaray'da hedef Ömer Bayram Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Nagatomo'ya alternatif bir sol bek arayan Galatasaray'ın Ömer Bayram'ı istediğini açıkladı.

3 Kjaer'in eşinden İstanbul paylaşımı Hem G.Saray'ın hem de F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Simon Kjaer'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Tecrübeli stoperin eşi, İstanbul'a geleceklerinin sinyallerini verdi.

4 Celta Vigo Emre Mor'u yolluyor Borussia Dortmund'dan sonra Celta Vigo'da da beklentileri karşılayamayan Emre Mor, satış listesine konuldu.

5 Denayer Lyon'da G.Saray'da iki farklı dönemde kiralık olarak forma giyen Denayer, 10 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Lyon'a transfer oldu.

6 Fenerbahçe'de Renato Sanches sesleri Giuliano'yu Al Nassr takımına satan Fenerbahçe, orta saha bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim Bayern Münihli Renato Sanches.

7 Volkan: Gün geldiğinde kale Berke'nin Benfica ve Yeni Malatyaspor maçlarında hatalı goller yiyen Volkan, eldivenleri Berke'ye vermekten dolayı mutluluk duyacağını ancak bunun henüz zamanı olmadığını söyledi.

8 Alanyaspor Başkanı transfer sürecini anlattı Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın F.Bahçe'yle forma numarasına kadar anlaştığını ancak daha sonra gitmekten vazgeçtiğini söyledi.

9 Taraftar Karius'u Behlül'e benzetiyor Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Liverpoollu kaleci Karius, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı 'Behlül' karakterine benzerliğiyle dikkat çekiyor.