Partizan-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Jeramain Lens ve Ryan Babel’in yanı sıra, kart cezalısı Alvaro Negredo mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak. Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı.

MUHTEMEL 11'LER

Partizan: Stojkovic, Vliente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Gomes

Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Necip, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Caner, Larin