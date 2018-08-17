Partizan iddialı: Beşiktaş elemek imkansız değil

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi olan Partizan'da teknik direktör Zoran Mirkovic açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından olan teknik direktör Mirkovic, Beşiktaş'a hazır olacaklarını söylerken; "Beşiktaş'ı analiz etmek için perşembe gününe kadar zamanımız var. Beşiktaş büyük bir takım ama eminim ki o güne kadar biz de maça hazır olacağız" dedi.

"BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İMKANSIZ DEĞİL"

27 yaşındaki stoper Nemanja Miletic, Beşiktaş'ı eleyebileceklerini söylerken; "Partizan'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Sırada Beşiktaş var, bizim için bu taraftarlarla hiçbir şey imkansız değil" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'I ELEMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

18 yaşındaki genç defans oyuncusu Svetozar Markovic ise, "Önemli olan play-off turuna kalmamızdı. Beşiktaş bizi bekliyor, mümkün olan en iyi şekilde hazırlanacağız ve onları elemek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Beşiktaş ile Partizan arasındaki Avrupa Ligi play-off turu karşılaşmaları, 23 ve 30 Ağustos'ta oynanacak.