1 5 gollü maçın kazananı Konyaspor Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'la Kasımpaşa arasında nefesleri kesen bir mücadele oldu. Kasımpaşa 1-0'dan 2-1 yaptı, Konya pes etmedi ve maçı 3-2 kazandı.

2 Başakşehir-Galatasaray - CANLI SKOR Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

3 Beşiktaş, Pepe ile yolları ayırdı Beşiktaş, Portekizli oyuncu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

4 Partizan taraftarı yan hakeme kar topu fırlattı Patizan taraftarı, Macva Sabac mücadelesinde maçın yan hakeminin kararlarına sinirlenince, hakemi kar topu yağmuruna tuttu.

5 Ç.Rizespor ile Alanyaspor berabere kaldı Ç.Rizespor, alt sıraları yakından ilgilendiren maçta sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak, haftayı son sırada tamamladı.

6 Sivasspor Ankaragücü'ne 4 attı Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Emre Kılınç, attığı güzel golle maça damgasını vuran isim oldu.

7 Ersun Yanal'ın istediği futbolcular Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk hedefi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcuları transfer etmek.

8 Futbol tarihindeki ilginç olaylar 29 kez final oynadığı halde hepsini kaybeden Ballack'tan tutun, kendine kırmızı kart gösteren hakeme kadar futbol tarihinde yaşanan ilginç olayları sizler için derledik.

9 Volkan Demirel'i yakan sözler Geçtiğimiz sezonun başında "Ersun Yanal, Aykut Kocaman'ın kurduğu sistem sayesinde başarılı oldu" diyen Volkan Demirel'in affedilme şansı iyice azaldı.