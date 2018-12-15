Partizan, Sırbistan Ligi mücadelesinde sahasında Macva Sabac ekibini konuk etti.
Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Partizan taraftarı yan hakeme kar topu fırlattı - VİDEO
YAN HAKEME KAR TOPU FIRLATTILAR
Karşılaşmada, ev sahibi Partizan taraftarı, maçın yardımcı hakeminin kararlarından hiç memnun kalmadı. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında, sabrı taşan taraftarlar hakemi kar topu yağmuruna tuttu.
Taraftarlar, bu hareketi her ne kadar tepki amaçlı yapsalar da, ortaya renkli görüntüler çıktı.