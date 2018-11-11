Paşa deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti

Karşılaşmanın ilk 15. dakikalık bölümü orta alan mücadelesi olarak geçerken, Kasımpaşa 22. dakikada Digane'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Sol kanattan Trezeguet'in içeriye gönderdiği topu kontrol ederek vuruşunu yapan Diagne bu sezonki 12. golüne imza attı. Bu golden 4 dakika sonra Bursaspor, 26. dakikada kullanılan kornerde Iasmin Latovlevici'nin ortasına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

İkinci yarının 48. dakikasında Kasımpaşa, ceza sahası dışı sol çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Trezeguet'in orta yapması beklenirken topu doğrudan kaleye gönderdiği şutta kaleci Okan müdahele edemedi ve skor 2-1'e geldi.

Golden sonra beraberlik golünü arayan Bursaspor, Sakho ve Latovlevici ile etkili ataklar geliştirdi ancak kaleci Ramazan'ı geçmeyi başaramadı ve Kasımpaşa mücadeleden 2-1'lik skorla üstün ayrıldı.

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 22'ye çıkarırken, Bursaspor 13 puanda kaldı.