Pastore İtalya'ya dönüyor

Inter'in yoğun şekilde ilgilendiği Radja Nainggolan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma, orta sahadaki boşluğu Javier Pastore ile doldurmayı planlıyor.

ROMA'YA 3 YILLIK İMZA ATACAK

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, PSG yönetiminin finansal fair play kriterlerine uymak için elden çıkarmayı planladığı Pastore'nin Roma ile anlaşma aşamasında olduğu ileri sürüldü. West Ham United'ın da ilgisine karşın kariyerini İtalya'da sürdürmeyi planlayan Arjantinli futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple üç yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Roma'nın bu transfer için PSG'ye bonuslarla birlikte 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, 29 yaşındaki Pastore ile de senelik 3 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro performans primi üzerinde anlaşmaya varıldığı da, gazetede yer alan iddialar arasında.

Ülkesi Arjantin'den ayrıldıktan sonra Palermo'ya transfer olan Javier Pastore, İtalyan ekibinde sergilediği başarılı performans sayesinde 2011 yılında 42 milyon euro karşılığı PSG'ye transfer olmuştu. Aynı zamanda İtala pasaportu da olan Arjantinli futbolcu, PSG formasıyla geçtiğimiz sezon çıktığı 37 resmi maçta takımına 5 gol ve 6 asitlik katkı sağladı.