Pastore: Ligin başlaması imkansız görünüyor

İtalya'da binlerce can kaybına sebep olan koronavirüs salgını, ülkede hayatın durmasına sebep olmuştu.

Her gün yüzlerce kişinin ölüm haberini aldığımız İtalya'da forma giyen Javier Pastore açıklamada bulunarak, bu sezon ligin başlamasının imkansız olduğunu dile getirdi.

"EN MANTIKLISI SONRAKİ SEZONA BAŞLAMAK"

Bir sonraki sezona başlamanın en doğru karar olacağını belirten Arjantinli oyuncu, "Sezonu tamamlayıp tamamlamayacağımızı göreceğiz ancak ben bunun imkansız olacağını düşünüyorum. Çünkü maça hazır hale gelebilmemiz için 20-30 günlük bir idmana ihtiyacımız var ve bu şu an için çok zor. Zaten yurt dışına gidecek oyuncuların 14 gün karantina süresi oluyor" dedi.