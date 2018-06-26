Pastore Roma'da

Yedi sezon forma giydiği Paris Saint-Germain'den ayrılmaya karar veren Javier Pastore'nin yeni adresi Roma oldu.

İtalyan kulübü geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Arjantinli futbolcunun sözleşme imzalamak için Roma'ya geldiğini duyururken, İtalyan medyasında yer alan haberlerde Pastore'nin bonservisi için PSG'ye 24 milyon euro ödeneceğini ifade ediliyor.

5 YILLIK İMZA ATTI

Gün içinde sağlık kontrolleri tamamlanacak olan 29 yaşındaki oyuncuyla bir yılı opsiyonlu olmak üzere beş yıllık sözleşme imzalanacağı da gelen haberler arasında. Pastore geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla PSG taraftarına veda etmiş, mesajının sonuna ise "Tüm yollar Roma'ya çıkar." notunu düşmüştü.

Aynı zamanda İtalyan pasaportu da bulunan Javier Pastore, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla çıktığı 25 lig maçında 4 gol ve 6 asiste imza atmıştı. Arjantinli futbolcu bununla birlikte ülkesinin 2018 Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı.