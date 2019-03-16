Pato'nun sözleşmesi feshedildi

2016 - 2017 sezonunda 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çin ekibine transfer olan 29 yaşındaki oyuncu, kulübü Tianjin Quanjian ile anlaşarak sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti

İTALYA'YA DÖNMESİ GÜNDEMDE

Tianjin ile 60 maça çıkan Alexander Pato, bu maçlarda 36 gol kaydetmişti. Ayrılık sinyallerini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden veren Brezilyalı, "Mutlu değilim" yazılı bir paylaşım yapmıştı.

Şu anda bonservisi elinde olan Milan'ın eski oyuncusunun yeniden Serie A'ya dönmesi bekleniyor. Pato, Milan'da forma giydiği 2007- 2013 yılları arasında 150 maça çıkıp 63 gol atmıştı.