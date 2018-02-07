Patrice Evra, West Ham'a transfer oldu

Transfer döneminde ismi ciddi bir şekilde Galatasaray ile anılan Fransız sol bek Patrice Evra, West Ham United'a transfer oldu.

SEZON SONUNA KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan 36 yaşındaki Fransız sol bek, sezon sonuna kadar West Ham ile sözleşme imzaladı.

BU OYUNU SEVİYORUM

West Ham'da 27 numaralı formayı giyecek olan Evra, transferinin tamamlanmasının ardından ''West Ham ile tekrar Premier Lig'e döndüğüm için çok mutluyum. Bu oyunu seviyorum! West Ham'a bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum'' sözlerini kullandı.