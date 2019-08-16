Patrick Twumasi Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'in yeni takımlarından Gazişehir Gaziantep, Patrick Twumasi'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlılar, Oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalandığı açıkladı.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, İspanya'nın Alaves takımında forma giyen Patrick Twumasi ile bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.
Yeni transferimiz Patrick Twumasi, futbol şube sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.
Patrick Twumasi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.''