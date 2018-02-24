Paul George, 'Yılın Savunmacısı' olmak istiyor

Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George, Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmak istediğini söyledi.

Oyununun savunma tarafıyla "gurur duyduğunu" söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, ligin 2.19la maç başına en çok top çalan ve en çok pas arasına el sokarak top yönü değiştirten ismi ve açıklamaları da şu şekilde: "Savunma oyunumun gurur duyduğum bir tarafı. Yani neden yaptığınız bir şeyden ödüllendirilmeyesiniz? Bunu kazanmak için savunma yapıyor değilim, ben öyle bir oyuncuyum zaten. Oyunumun bir parçası da bu ve beni sahada özel kılan şey de bu."

1988'den beri, yalnızca dört pivot ya da uzun forvet olmayan oyuncu bu ödülü kazanmıştı: Michael Jordan, Gary Payton, Ron Artest ve Kawhi Leonard.