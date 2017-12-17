Le Guen yaptığı açıklamada, eksik oyuncu sayılarının fazla olduğunu vurgulayarak, “Bu akşam geçen hafta oynadığımız Fenerbahçe maçından sonra zor bir karşılaşma bizi bekliyordu. Elimizden geleni yaptık. Aynı Fenerbahçe maçındaki gibi sonuç yetmedi. Oyuncularım savaşma ruhunu ortaya koydular. Ellerinden geleni esirgemediler. Sonuç bundan ibaretti. Fenerbahçe maçında olduğu gibi sonucu çıkaramadık” dedi.

"EKSİKLERİN DÖNMESİYLE MUTLU OLACAĞIZ"

İlk yarıda çok fazla top kaybı yaptıklarını anlatan Paul Le Guen, şöyle devam etti:

“Organizasyonumuz belki iyi seviyedeydi ama top kaptığımız zamanlarda sakinliğimizi koruyamadık. Bu da çok kolay top kayıplarına sebep oldu. Bazı oyuncuların tecrübe eksikliği var. Eksik oyuncularımız da fazlaydı ama her şeye rağmen başımızı dik tutmalıyız ve tutuyoruz. Şikayetçi olmaktansa mevcut oyuncularımızla elimizden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştık ve çalışacağız. Ama eksik oyuncularımızın dönmesiyle mutlaka mutlu olacağız.”

Paul Le Guen: Eksik oyuncumuz fazlaydı VİDEO

"ÖNCELİĞİMİZ KADROMUZUN OMURGASINI KORUMAK"

Devre arası transfer döneminde önceliğinin mevcut kadronun omurgasını korumak olacağını söyleyen Paul Le Guen, bu konuda şunları söyledi:

“Önceliğimiz en çok süre alan 13-14 oyuncumuzu korumaya odaklanacağız. 2-3-4 oyuncuyu kadromuza eklemek bizim için iyi olacak diye düşünüyorum ama önceki adım düzenli ilk 11’de oynayan ve sık süre alan 3-4 yedek oyuncuyu kadromuzda tutmak olacak.”

Türkiye’de muazzam futbol atmosferinin bulunduğunu söyleyen Le Guen, “Bunların en iyi olanı Bursa’daki atmosfer. Böylesini hiçbir yerde görmedim. Bursaspor teknik direktörü olduğunuzda taraftarlar sorumluluğunuzun bulunduğunu hissettiriyorlar. Beklentilerin büyük olduğunu gösteriyorlar. Bu akşam bunun benzerini Trabzon’da gördük” diye konuştu.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen maçtan önce ise bir sağlık problemi yaşadığını ve bunun çözüldüğünü belirterek, Bursaspor sağlık ekibine teşekkür etti.