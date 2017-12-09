Paul Le Guen: Fenerbahçe şampiyon olacak

Paul Le Guen, Fenerbahçe'ye 1-0 kaybettikleri maç sonrasında yaptığı açıklamada sarı lacivertli ekibi tebrik etti. Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, "Bu akşam galip geldiler. Maçla alakalı pişmanlıklarım var ama herkes elinden geleni yaptı. İsterdim ki topu daha iyi kullanıp, topu daha iyi çevirelim. İyi savunma yaptık, belki penaltı verdik ama takımın organizasyonu ve oyuncuların katılımından memnunum." dedi.

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"GERÇEKLERİ ORTAYA KOYMAK GEREK"

Maç öncesinde Fenerbahçe'nin favori olduğunu söylemesine ilişkin sorulan soruya ise Le Guen, "Bazı gerçekleri, bazı zamanlarda insanlara hatırlatmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe kadrosunun gücü büyük ihtimalle yakın zamanda şampiyonluğa gidecek ama Bursaspor şampiyonluk adaylarından biri olmayacak. Gerçekçi bir şekilde gerçekleri ortaya koymak gerek diye düşünüyorum." yanıtını verdi.