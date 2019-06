Paul Pogba: Müslüman olmak beni iyi birisi yaptı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da top koşturan Paul Pogba, İngiliz basınına özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Oldukça samimi açıkalamalar yapan Fransız yıldız nasıl müslüman olduğu ile ilgili de konuştu.

"MÜSLÜMAN OLARAK DOĞMADIM"

The Times gazetesine konuşan ve İslamiyetin hayatını iyi yönde etkilediğini belirten Pogba “Müslümanlık iyi yönde hayatıma etki etti çünkü ben Müslüman olarak doğmadım. Annem benim Müslümandı. Ancak ben herkese saygı duyarak büyüdüm.Müslüman olmak hayatımdaki her şeyi iyi yönde etkiledi, değiştirdi. Kendi içinde her şeyi sorguluyorum. Müslüman birçok arkadaşımla konuşuyoruz, beraber ibadet ediyoruz. Kendimi farklı hissediyorum. Beni daha iyi bir insan yaptı Müslümanlık” ifadelerini kullandı.

İSLAMİYETİN TERÖRLE BAĞLANTISI YOK

Müslümanlığı terörle bağdaştırılmasının doğru olmadığını aktaran Pogba, “Herkesin gördüğü gibi terörle alakası yok. Medya yoluyla duyulan haberleri bir kenara bırakırsak İslamiyet çok güzel bir din” dedi. Geçtiğimiz ay ramazan ayında Kurt Zouma ile beraber Mekke’ye gittiklerini de anımsatan Paul Pogba, Müslüman olduktan sonra her şeye dikkat ettiğini söyledi.

NAMAZIN ÖNEMİNİ VURGULADI

Namazın gerekliliğinden ve öneminden bahseden yıldız futbolcu “Günde 5 kere namaz kılmak gerekiyor. Bunu şükretmek ve iman etmek için yapıyorsunuz” dedi.