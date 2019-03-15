Paul Pogba'dan anlamlı doğum günü kutlaması

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, 26. yaşına girdiği doğum gününde 'temiz su' için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Pogba, ''Ne, benim doğum günüm mü? 26 oldum, zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Hadi özel bir kutlama yapalım.'' sözlerini kullandı.

Dünyada 663 milyon insanın temiz su bulamadığının altını çizen Pogba, ''Özellikle Afrika'da 663 milyon insan temiz su içemiyor. Bazı insanlar ailelerine su götürebilmek için 2-4 saat arası yolculuk yapıyor ve bu sular temiz bile değil. Doğum günümü bu organizasyon ile açıyorum. 2006'da kurulan bu organizasyon, 24 ülkeye yardım etti. Hedefimiz 26 milyon pound bağış almak. Her kuruş sayılıyor. Hadi bir farklılık yapalım!'' dedi.