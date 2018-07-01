Paul ve Durant'ten yeni sözleşme

NBA'de son iki yılın şampiyonu Golden State Warriors, Kevin Durant; Warriors'un Batı Konferansı'ndaki en büyk rakibi Houston Rockets ise Chris Paul ile yeni sözleşme konusunda anlaştı.

İKİ YILDIZ DA İMZALADI

Golden State Warriors, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere son iki yılda NBA Finallerinin En Değerli Oyuncusu (MVP) Kevin Durant ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Durant, 2018-19 sezonu için 30 milyon dolar alacak. Sonraki sezon bu rakamı 31 milyon dolara çıkarabilecek Durant, takımda bir yıl daha kalabilecek.

Golden State Warriors'un Batı Konferansı'ndaki en büyük rakibi Houston Rockets, oyun kurucu pozisyonundaki Chris Paul ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Serbest oyuncu statüsünde masaya oturan Paul, 4 yıl için 160 milyon dolarlık kontrata imza attı. Chris Paul de anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon 587 maçta 18.6 sayı ve 7.9 asist istatistikleriyle oynadı.

Ancak baldırındaki sakatlık nedeniyle Golden State ile oynanan Batı Konferansı finalinin son iki maçında takımını yalnız bıraktı. İki oyuncu resmi olarak yeni sözleşmeleri ancak 6 Temmuz'dan sonra imzalayabilecek