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Paulinho BBC'yi yakaladı

Barcelona, Leganes'i 3-0 yenerken bir gol atan yeni transfer Paulinho, ligde dört gole ulaştı.

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Barcelona'nın Neymar'ı kaybettiği transfer döneminde Dembele'den sonra en yüksek bonservisi ödediği isim olan Paulinho, Real Madrid'in süper üçlüsü BBC'yi gol sayısında yakaladı.

4 GOLE ULAŞTI

Bu sezon La Liga'da Getafe, Eibar  ve Athletic Bilbao maçlarında birer golü bulunan Brezilyalı futbolcu, son olarak 3-0 kazanılan Leganes maçında fileleri havalandırdı ve dört gole ulaştı.

Barcelona'nın ligdeki 12 maçında Lionel Messi 12, Luis Suarez 5 ve Paulinho Bezerra 4 gol atmış durumda. Paulinho'nun ligdeki toplam dört golü Real Madrid'in süper üçlüsü Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo'ya eşit. Bu üçlü içinde sakatlıklarla boğuşan Bale'in iki, Ronaldo ve Benzema'nın birer golü bulunuyor.

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