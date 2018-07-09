Paulinho yeniden Çin'e döndü

Son iki sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Talisca'yı renklerine katan Çin'in Guangzhou Evergrande takımı, 14 Ağustos 2018'de 40 milyon euro bonservis bedeliyle La Liga ekiplerinden Barcelona'ya sattığı Brezilyalı Paulinho'yu 1 yıllığına kiraladı. Bir yıl sonra ise Çin ekibi, Paulinho'yu 50 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine katmak zorunda kalacak.

Geçen sezon Katalan ekibiyle 49 resmi maçta 9 gol katkısı yapan başarılı orta saha oyuncusu, Barcelona'nın Lig ve Kral Kupası şampiyonluklarında kilit rol oynayan isimler arasında yer aldı.

2015, 2016 ve 2017 sezonlarında Guangzhou Evergrande formaları giyen ve takımın Çin şampiyonluğuna katkı sağlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015 başında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'dan 14 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 2015'te Guangzhou Evergrande ile Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Paulinho, Çin ekibiyle 84 maça çıkmış ve 22 gol atarken de 5 asist yapmıştı.

AVRUPA BİRLİĞİ KONTENJANI KURBANI MI?

İspanya Ligi'nde Avrupa Birliği pasaportu taşımayan üç oyuncuya izin veriliyor. Katalan devinin kadrosundaki Lionel Messi'nin İspanyol pasaportu bulunuyor. Luis Suarez ise İtalyan eşinden dolayı çifte vatandaşlık sahibi. Coutinho ve Mina'yı kadrosunda tutan Barça, daha önce satın almak için anlaşma imzaladığı Arthur'u da kadrosuna katacak ve kontenjan dolacak.

Portekiz vatandaşlığı başvurusu yapan Coutinho'nun bir sonraki sezon Avrupa Birliği pasaportu alması bekleniyor. İspanyol basınında da Paulinho'nun da bu amaçtan dolayı Çin ekibine gönderildiği iddiası yer aldı.