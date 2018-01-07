Paulo Dybala 1 ay sahalardan uzak kalacak

İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Juventus'a yıldız oyuncusu Paulo Dybala'dan kötü haber geldi.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Ligde Cagliari ile oynanan maçta sakatlanan ve 50. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Dybala'nın son durumu netlik kazandı. Kaslarında problem olan golcü oyuncu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Dybala attığı depar sonrası sakatlanmış ve oyundan çıkarken de gözyaşlarını tutamamıştı. Juventus'un Serie A'da oynayacağı 5 maçı kaçıracak olan Dybala'nın 13 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham maçına yetişmesi bekleniyor.