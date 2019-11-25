Paulo Dybala: Ben lider değilim

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, İtalyan basınına samimi bir röportaj verdi.

Dybala, "Sarri'nin altında daha hızlı oynamayı öğreniyorum. Bazı maçlarda 20 tane gol şansı geliyor. Bunun bir forvet oyuncusu için ne kadar önemli olduğunu sadece hayal edebilirsiniz." dedi.

"SARRİ DİĞER TEKNİK DİREKTÖRLER GİBİ DEĞİL"

"Benim için ve takımın diğer hücumcuları için Sarri'yle oynamak çok farklı." diyerek sözlerini sürdüren 26 yaşındaki hücumcu, "Onun düşünce tarzı diğer teknik direktörler gibi değil." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DOĞAL OLMAK"

Juventus'un yıldızı, "Önemli ve saygıdeğer bir oyuncu gibi hissediyorum ama bir lider gibi hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Örneğin Evra ve Buffon doğuştan lider. Onların varlığı bile takımı etkiliyor, ben onlar gibi değilim. Benim için önemli olan doğal olmak. Birilerinin beni sevmesini sağlamak bir işe yaramaz." sözleriyle konuşmasına devam etti.

Paulo Dybala'nın, yaz aylarında takımdan ayrılacağı konuşuluyordu fakat Juventus'ta kalmayı seçti. Arjantinli, bu sezon 15 maçta 6 gol atıp 3 asist yaptı.