Paulo Dybala: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız

Serie A takımlarından Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.

İtalyan devi geride kalan son 4 sezonda 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Juve'nin bu yıl asıl hedefi Devler Ligi kupasını almak.

HEDEFİMİZ HER ZAMAN KUPALARI KAZANMAK

Serie A'yı üst üste 7 yıl kazanan ve gözünü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diken Juventus'un yıldız ismi Dybala ''Juventus'un hedefi bellidir, sadece kazanmak ister. Bu sene dışarıdan bakılınca Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir takıntı gibi gözüküyor ama öyle değil. Bizim hedefimiz her zaman kupaları kazanmaktır.'' dedi.

RONALDO'NUN GELMESİYLE DAHA DA GÜÇLENDİK

Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Dybala, ''Bu sene Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ciddi şansımız var. Cristiano Ronaldo'nun da gelmesiyle bu şansımız daha arttı. Onunla birlikte çok daha iyiyiz. Beraber çok iyi anlaşıyoruz.'' sözlerini kullandı.