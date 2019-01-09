Pavard, Bayern Münih'e transfer oldu

Beşiktaş İkinci Başkanı Serdar Adalı, teknik direktör Şenol Güneş'e çok güvendiklerini ve deneyimli hocaya 3 yıllık sözleşme teklif ettiklerini söyledi.

Galatasaray, Brezilyalı stoper Marcao ve Bursaspor'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman, her fırsatta Fenerbahçe ile ilgili sorular sorulmasından sıkıldığını belirtti.

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Onur Kıvrak futbolu bırakıyor

Trabzonspor'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Onur Kıvrak futbolu bıraktığını ifade ederek, "Bir daha da Trabzon şehrine dönmem" dedi.