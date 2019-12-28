Payet için Fenerbahçe devrede

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken kulüpler çalışmalarını sürdürüyor.

Kadroya takviye yapmak için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe için Fransa'dan bir transfer iddiası geldi.

MARSİLYA BIRAKMAK İSTİYOR

Finansal Fair Play kurallarından dolayı UEFA ile sıkıntılı bir süreç yaşayan Marsilya'nın Fransız yıldız Payet'i göndermek istediği, Fransız futbolcunun yeni adresinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor.

Marsilya ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcu için Comolli'nin devrede olduğu aktarıldı.

Le10Sport'ta yer alan haberin detaylarında, Gustavo'nun transfer sürecinde Marsilya ile yakın ilişkiler kuran sarı-lacivertli ekibin, Payet için masaya oturacağı bilgisi yer aldı.

32 yaşındaki oyuncu için Marsilya'nın kolaylık sağlayacağı da belirtildi.

Fransız kanat, bu sezon takımı adına 15 maçta forma giyerken 6 gol 3 asistlik katkı sağladı.