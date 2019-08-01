Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Chelsea, Salzburg ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
PEDRO'DAN ŞAHANE GOL
İngiliz ekibi karşılaşmayı 5-3 kazanırken, Pedro, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı.
Pedro'nun şık topuk golü - İZLE
Mücadelenin 57. dakikasında sol kanattan gelen ortaya topukla şık bir vuruş yapan İspanyol golcü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Mavilerin diğer gollerini Pulisic(2), Ross Barkley ve Batshuayi atarken, Salzburg'un golleri ise Takumi Minamino(2) ve Onguene'den geldi.