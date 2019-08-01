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Pedro'nun şık topuk golü

Premier Lig ekiplerden Chelsea'nin Salzburg ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında, Pedro'nun attığı muhteşem topuk golü maça damga vurdu.

| Haber Merkezi
Pedro'nun şık topuk golü
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Sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Chelsea, Salzburg ile bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

PEDRO'DAN ŞAHANE GOL

İngiliz ekibi karşılaşmayı 5-3 kazanırken, Pedro, uzun süre unutulmayacak bir gole imza attı. 

Pedro'nun şık topuk golü - İZLE

Mücadelenin 57. dakikasında sol kanattan gelen ortaya topukla şık bir vuruş yapan İspanyol golcü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 

Mavilerin diğer gollerini Pulisic(2), Ross Barkley ve Batshuayi atarken, Salzburg'un golleri ise Takumi Minamino(2) ve Onguene'den geldi.

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