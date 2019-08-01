Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

Bu sezon transferde rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Beşiktaş'ta, taraftar 4 bölgeye takviye bekliyor.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonu şampiyonluğu için yaptıkları başvuruyu reddeden Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS), hukuksuz bir karar aldığını ifade etti.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Real Madrid'den 5 gol yese de kaleci Altay Bayındır performansıyla sahanın en iyilerinden biriydi.

Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat'ın son yıllardaki en iyi transfer olduğunu ifade ederken, Kolarov'un ise mutlaka alınmasını gerektiğini belirtti.

Forma tanıtımı dünya çapında ses getiren Trabzonspor'da, satış rakamları da yüzleri güldürüyor. Bordo-mavili takımın şu ana kadar 70 bin forma sattığı ifade ediliyor.

Mahmut Tekdemir'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'e Lens'in yanı sıra bir miktar para teklif ederek transferi bitirmek istiyor.

1 Pedro'nun şık topuk golü Premier Lig ekiplerden Chelsea'nin Salzburg ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında, Pedro'nun attığı muhteşem topuk golü maça damga vurdu.

2 Altay Bayındır, Real Madrid karşısında 9 kurtarış yaptı Fenerbahçe, hazırlık maçında Real Madrid'den 5 gol yese de kaleci Altay Bayındır performansıyla sahanın en iyilerinden biriydi.

3 Kruse'den takım savunmasına eleştiri Fenerbahçe'nin yeni transferi Kruse, Real Madrid'e 5-3 yenildikleri maçın ardından, çok kötü savunma yaptıklarını dile getirdi.

4 Rıdvan Dilmen'den Kolarov ve Vedat yorumu Fenerbahçe'nin son durumunu değerlendiren Rıdvan Dilmen, Vedat'ın son yıllardaki en iyi transfer olduğunu ifade ederken, Kolarov'un ise mutlaka alınmasını gerektiğini belirtti.

5 Ivanildo Fernandes Trabzon’da Bordo mavili kulübün prensip anlaşmasına vardığı Portekizli Ivanildo Fernandes, Trabzon’a geldi.

6 Trabzonspor'un formalarına büyük ilgi Forma tanıtımı dünya çapında ses getiren Trabzonspor'da, satış rakamları da yüzleri güldürüyor. Bordo-mavili takımın şu ana kadar 70 bin forma sattığı ifade ediliyor.

7 Avcı: Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın Youtube kanalına verdiği röportajda "Coşkulu bir şekilde şampiyonluğa oynayacağız" açıklamasında bulundu.

8 Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 5 karşılaşma oynandı.

9 Fenerbahçe'den NBA'ye bir isim daha Son iki sezondur Fenerbahçe forması giyen Melli'nin yeni adresi Memphis Grizzlies oldu. Sırp yıldız, NBA takımı ile 2 yıl için 5,3 milyon dolarlık bir sözleşmeye imzaladı.