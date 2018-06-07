Pele: Neymar, Brezilya'ya kupayı kazandıramaz

Brezilyalı futbol efsanesi Pele, 2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen milli takımlarının Neymar'a fazla bağımlı bir oyun ortaya koymasından endişe duyduğunu söyledi.

BREZİLYA'YI ELEŞTİRDİ

Bir hafta sonra başlayacak Dünya Kupası hakkında yorumlarını paylaşan Pele, Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörü Tite'ye övgüler yağdırarak başladığı konuşmasında, "Tite'nin teknik direktörlük yeteneklerine sonuna kadar güveniyorum. Ancak benim farklı bir endişem var. Milli takımın tüm oyuncuları ayrı ayrı çok yetenekli olsa da, Dünya Kupası'na az bir süre kala hâlâ takım kimliğine kavuşmuş değiliz. Harika oyuncularımız olsa da iyi bir ekibimiz yok." dedi.

77 yaşındaki futbol adamı, "dünyanın en iyi futbolcularından biri" olarak tanımladığı Neymar'ın tek başına milli takımı taşıyamayacağını belirterek, "Neymar artık çok daha kuvvetli ve tecrübeli bir futbolcu. Ancak yine de tek başına Dünya Kupası'nı Brezilya'ya getiremez. Bu kupayı ancak takım hâlinde kazanırsınız." diye konuştu.

1958, 1962 ve 1970 yıllarında Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer alan Pele, 92 maçta kaydettiği 77 golle Brezilya Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu unvanını elinde bulunduruyor.