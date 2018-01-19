Pele hastaneye kaldırıldı

Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele’den korkutan haber geldi.

Maradona ve Messi gibi isimlerle birlikte gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan bir tanesi olarak gösterilen Brezilyalı isim, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

LONDRA'YA GİDECEKTİ

77 yaşındaki futbol adamı, hafta sonunda Londra’da gerçekleştirilecek olan Futbol Yazarları Birliği’nin gecesine katılmaya hazırlanıyordu. Yıldız ismin fenalaşarak yere yığıldığı, ardından derhal tıbbi müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

DURUMU İYİ

Hastanede bir dizi testten geçirilen Pele’nin tetkiklerinin iyi olduğu belirtildi. Yorgunluk ve tükenmişlik nedeniyle baygınlık geçirdiğini belirten doktorlarının, oyuncunun başında olduğu ve iyileşme sürecini yakından takip edecekleri ifade edildi.

Pele geçtiğimiz yıllarda da böbrek ve prostat gibi bir dizi farklı sebeple tedavi altına alınmıştı.

FIFA: YÜZYILIN OYUNCUSU

Pek çoklarına göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olarak nitelendirilen Pele, 21 yıllık aktif futbol hayatında 1363 maçta 1281 gol kaydetti. Ülkesinin 58, 62 ve 70 Dünya kupalarını kazanmasında başrolü oynayan Pele, FIFA tarafından ‘Yüzyılın Oyuncusu’ olarak onurlandırılmıştı.